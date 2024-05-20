Единороссы Подмосковья приняли участие в Международном дне Музеев

В Международный день музеев при поддержке «Женского движения Единой России» были организованы посещения экспозиций и выставок для семей участников СВО. Партийцы провели обзорные экскурсии, мастер-классы и лекции на площадках музеев и выставочных комплексов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Член общественного совета «Женского движения», председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова в этот день работала в Серпуховском историко-художественном музее.

«В этом году поводов для рабочего визита было несколько – во-первых, восстановлен каретный двор Мараевых и теперь это современная выставочная площадка. В пространстве «Каретного сарая» совсем скоро будут доступны для посещения открытые фондохранилища скульптуры и редкой книги, а также библиотека музея, которая раньше была недоступна. Во-вторых – потрясающая выставка «Маковские. Константин и Владимир», где раскрывается тема не только живописи, но и литературы», — рассказала Линара Самединова.

Депутатский корпус и активисты «Единой России» приняли участие в мероприятиях во многих муниципалитетах Московской области. Так, в краеведческом музее Шатуры исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ольга Бурмистрова провела мастер-класс для ценителей истории родного края. Экскурсия по залам музея и чаепитие завершили теплую встречу. По сложившейся традиции, активисты партии пришли не с пустыми руками – чайные сервизы от депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова оказались кстати - теперь можно пить чай в музее в большой компании.

А в Щелкове «Единая Россия» совместно с руководством Щелковского историко-художественного музея организовали экскурсию для семей участников СВО. Основной темой экскурсионной программы стала геральдика.

«Важно помнить о тех, кто служил и продолжает служить на благо своей страны, и подобные мероприятия способствуют укреплению связей между обществом и военными», — поделился кандидат предварительного голосования «Единой России» Антон Малинин.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В Долгопрудненском Историко-художественном музее прошла патриотическая лекция-экскурсия «Эхо истории». Провел экскурс в прошлое Долгопрудного член партии «Единая Россия», руководитель фракции, председатель городского cовета депутатов Дмитрий Балабанов. Гостями экскурсии стали ученики школы №11 вместе с родителями и педагогом, а также сторонники «Единой России». Дети и взрослые с интересом слушали историю родного города, уходящую в глубокую древность.

В Истре в Ленино-Снегиревском музее состоялось масштабное познавательное мероприятие, организатором которого выступила директор музея, депутат cовета депутатов городского округа Истра, член депутатского объединения «Единая Россия» Марина Горбунова. Она также провела экскурсионные программы «За мир, за будущее, за победу!» по действующим выставочным экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне, а для детей прошла квест-игра под названием «Тропами войны».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.