«Единая Россия» в Подмосковье приняла участие в ежегодной акции «Ночь музеев»

Партия «Единая Россия» в Московской области организовала и провела ряд мероприятий, направленных на популяризацию культурного наследия и поддержку музейной деятельности в регионе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках празднования Международного дня Музеев состоялись обзорные экскурсии, мастер-классы и лекции в ряде музеев Подмосковья. Участники мероприятий, среди которых были и семьи участников СВО, смогли познакомиться с уникальными экспозициями, узнать больше о культурных и исторических ценностях региона, а также поучаствовать в интерактивных мероприятиях.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Линара Самединова отметила, что в год защитника Отечества и 80-летия со дня Великой Победы, большинство экскурсий и выставок были посвящены героическим событиям Великой Отечественной войны.

Культурные мероприятия прошли в ряде муниципалитетов Московской области. Так, в Долгопрудном члены и сторонники «Единой России» организовали и провели для детей участников СВО экскурсию в историко-художественном музее и необычный мастер-класс. Темой экскурсии стали подвиги Героев нашей страны. Особый акцент в знакомстве ребят и их родителей с историческими экспозициями ведущая экскурсии — директор музея Надежда Белолипская — уделила вкладу Долгопрудного в победу в Великой Отечественной войны и рассказу о героических жителях — знаменитом танкисте Николае Кретове и медсестре Клавдии Колотушкиной.

Единороссы Пушкинского совместно с молодогвардейцами и краеведческим музеем организовали и провели выставку «Время художника», посвященную эволюции роли художника в обществе.

В историко-художественном музее Домодедова прошла выставка «Герои». Удомодедовцев была возможность посетить выставку «Великая Отечественная война: военный мундир. Путь к Победе», основную музейную экспозицию о боевой славе и подвиге советского народа и экскурсии, а также принять участие в творческих мастер-классах. Директор музея Ирина Чекмарёва рассказала, что экспозицию, посвященную бойцам СВО, помогают пополнять сами участники спецоперации и представители патриотических организаций округа.

На площадках Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» состоялась патриотическая экскурсия для участников СВО и их семей. Посетителей принимали в Музее боевой славы и в «Усадьбе купцов Лажечниковых» — одном из живописных и значимых отделов музея.

В Люберцах «Единая Россия» организовала экскурсию на выставку художника-фронтовика Владимира Саушина, которая прошла в Картинной галерее.

Кроме этого, Музейно-выставочный комплекс в Люберцах провел около 15 культурных мероприятий: экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, викторины, лекции и концерты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.