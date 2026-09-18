Джонни Депп представит в Стамбуле скульптуру по рисунку сына

Джонни Депп впервые представит скульптуру «Человек-кролик», созданную по рисунку его сына Джека. Ее покажут в Стамбуле с 22 по 27 сентября, сообщает Сноб со ссылкой на Deadline.

Двухметровую скульптуру The Bunnyman выставят на открытом воздухе у исторической османской верфи Tersane Istanbul. Работа станет специальным проектом арт-ярмарки Contemporary Istanbul.

«Когда люди видят рисунок, который я сделал, — The Bunnyman, — они всегда задают один и тот же вопрос: откуда он взялся?» — рассказал актер Джонни Депп.

Образ появился из рисунка сына актера Джека, сделанного примерно в пять лет. Депп вспомнил повторяющийся детский сон, после чего кролик стал появляться в его рисунках, картинах и принтах.

«Это напомнило мне своего рода повторяющийся сон, который снился мне в детстве, вероятно, примерно в возрасте Джека — пяти или шести лет», — добавил Джонни Депп.

Скульптуру создали совместно Sigg Art Foundation, Pantheon Art и миланская Fonderia Artistica Battaglia. Презентация совпадет с выставкой Деппа A Bunch of Stuff в Modern Art Museum Shanghai, где представлены более 200 его работ.

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