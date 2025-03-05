Джигурда признался, что после возвращения жены не общается с Волочковой

Никита Джигурда заявил, что почти не видится с Волочковой после секс-скандала

Актер Никита Джигурда заявил, что сейчас не общается и не встречается с экс-примой Большого театра Анастасией Волочковой, сообщает NEWS.ru .

Раньше жена актера, олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина не запрещала мужу общаться с балериной. Однако сейчас актер рассказал, что занят семьей.

Джигурда напомнил, что нашумевшее видео с Волочковой было снято на репетиции нового проекта, объединившего бы балет с чеховским «Медведем». Однако видео разлетелось по социальным сетям, и пару пытались обвинить в непотребном поведении.

Джигурда заявил, что жена никогда не ревновала его к Волочковой, а даже поощряла их дружбу и совместные работы. Говоря об Анисиной, актер отметил, что за многое ей благодарен, в том числе за то, что она разрешала ему общаться с балериной.

«С Анастасией мы сейчас почти не общаемся и не видимся. Вернулась Марина, я занят семьей и творчеством», — заключил Джигурда.

Ранее в Сети было опубликовано видео Волочковой с Джигурдой, где он снимает с нее штаны и целует в трусы. После балерина заявила, что заявит в полицию на знакомого, слившего это видео.