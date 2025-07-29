Дженнифер Лопес планировала выступить в Москве, но передумала

Певица Дженнифер Лопес отказалась от выступления в России в августе из-за возможного недовольства со стороны Запада, сообщает Mash .

Три месяца назад менеджмент артистки договорился о ее шоу в российской столице за минимум 1 млн долларов. Стороны успели назначить дату выступления в августе, подписать договор о намерениях.

Затем команда мировой звезды ушла думать, вернулась она с отказом. Отметили, что, пока страна ведет спецоперацию, у Лопес есть слишком большие репутационные риски. Певица не против дать концерт в России, но только после завершения СВО.

Глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн сведения о переговорах со звездой опровергать не стал, но также отказался комментировать ситуацию. По предварительным данным, его компания организовала и провела переговоры с Лопес.