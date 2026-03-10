сегодня в 18:39

Джаред Лето подал заявку в Роспатент на свой товарный знак

Американский актер и музыкант Джаред Лето 5 марта подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в РФ, сообщает ТАСС .

Заявка подана в Роспатент из США. Товарный знак хотят регистрировать по двум классам (№ 25, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь идет об одежде, обуви, шарфах, развлекательных услугах, кино- и телевизионных выступлениях актеров, музыкантов.

Джаред Лето — вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars. Также он снимался в фильмах «Бойцовский клуб», «Реквием по мечте», «Даласский клуб покупателей». Как актер получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее Лето заявил, что скучает по поклонникам из России.

