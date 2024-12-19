Американской музыкант Джаред Лето признался, что скучает по россиянам

Американский музыкант Джаред Лето заявил, что скучает по поклонникам из России. Откровенное признание он сделал на концерте в ОАЭ, сообщает РЕН ТВ .

Ранее певец уже рассказал о своем желании выступить в России на концерте в Белграде. МИД Украины осудил его слова, а российские организаторы стали узнавать, сколько будет стоить концерт музыканта в России.

На выступлении в ОАЭ Лето признался, что после слов о желании приехать в РФ у него «были большие проблемы». Потому в этот раз он решил признаться в любви к России и ее народу.

На концерте певец также сказал «спасибо» на русском языке. Это вызвало бурную реакцию его поклонников.