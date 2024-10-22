Дзержинский ансамбль народной песни стал лауреатом Всероссийского вокального конкурса

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19 октября во Дворце Культуры «Капотня» в Москве состоялся очный Всероссийский вокальный конкурс «VOCALIS», на котором Дзержинский ансамбль народной песни стал лауреатом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Городской округ Дзержинский представлял ансамбль народной песни Детской школы искусств, руководитель Надежда Удельнова и Мария Измалкова, концертмейстер Максим Фатькин.

Участники соревновались в пяти номинациях: Эстрадный вокал» (сольное исполнение), «Вокальный ансамбль» (вокальные коллективы); Академический вокал (вокальные коллективы и сольное пение); Народный вокал (солист, ансамбль, хор), Фольклор (солист, ансамбль).

Яркое выступление юных дзержинских талантов, учащихся хорового пения, класс сольного народного пения ДШИ, покорило жюри. По итогам конкурса, ансамбль народной песни был удостоен диплома лауреата I степени; трио К. Максим, М. Анисия и М. Анастасия — диплома лауреата I степени.; К. Максим стал лауреатом I степени; М. Анастасия — лауреатом III степени.

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