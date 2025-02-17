Двухметровое чучело и огненное шоу организуют для жителей Дмитрова на Масленицу

Жителей и гостей Дмитровского округа приглашают на главное празднование Масленицы, которое состоится 2 марта на Советской площади в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В праздничной программе:

интерактивные площадки для детей и взрослых с играми, конкурсами и забавами, включая традиционные русские игры;

выступления творческих коллективов;

масленичный поезд;

огненное шоу — захватывающее зрелище от профессиональных артистов, сжигание чучела Масленицы — традиционный обряд, который символизирует проводы зимы и встречу весны.

«Масленица — это праздник, который дарит радость, объединяет людей и напоминает о наших традициях. Приходите всей семьей, чтобы проводить зиму, попробовать вкусные блины и зарядиться весенним настроением», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.