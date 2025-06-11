Дворцовый мост в Петербурге дважды разведут под гимн России

Гимн России впервые прозвучит во время разведения Дворцового моста в Петербурге

Жители и гости Санкт-Петербурга в длинные праздничные выходные дважды смогут послушать звуковое шоу «Поющие мосты» в ночное время. Дворцовый мост 14 и 15 июня будут разводить под гимн России, об этом сообщает газета «Петербургский дневник» .

В истории проекта «Поющие мосты» гимн России прозвучит впервые в момент разведения Дворцового моста. Организаторы мероприятия также подготовили для зрителей особенный плейлист, который включает в себя в том числе «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник». Программа ожидается насыщенная и запоминающаяся.

«Гости услышат увертюру „1812“ Петра Чайковского в исполнении оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова», — рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов, который реализует проект «Поющие мосты» с 2016 года.

«Поющие мосты» стали популярным зрелищем как среди местных жителей, так и среди туристов, посещающих Санкт-Петербург. Этот проект вошел в топ-25 лучших мероприятий туристического сезона, который за все время существования привлек более 20 млн зрителей.