Две выставки в подмосковном музее «Новый Иерусалим» продлили до июля

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» продлена работа двух знаковых выставок: «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» и «Повелитель снов» работ Зорикто Доржиева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка работ советского авангардиста Александра Лабаса «Невесомость» будет работать в музее до 20 июля. В экспозицию вошли более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России, включая Музей «Новый Иерусалим», Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и другие, а также из 12 частных коллекций. Межмузейный выставочный проект организован при участии Фонда содействия сохранению творческого наследия художника Александра Лабаса (Лабас-Фонд) и наследницы авторского права художника Ольги Бескиной-Лабас.

Экспозиция Зорикто Доржиева «Повелитель снов», самая масштабная в творческой биографии художника, продлена до 13 июля. Вниманию посетителей представлена живопись и графика за почти два десятилетия — в общей сложности 75 произведений. Впервые за 10 лет выставка Зорикто Доржиева проходит в Центральном регионе России, и впервые — в Подмосковье. Художник обращается к публике с широкой ретроспективой, которую можно назвать путешествием по его мирам. Музей «Новый Иерусалим» представляет проект «Повелитель снов» в партнерстве с галереей современного искусства Khankhalaev Gallery.

Подробная информация и билеты доступны на сайте музея.

В ведомстве напомнили, что с 9 по 13 июля на территории музея «Новый Иерусалим» пройдет VIII Музыкальный фестиваль на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» с участием выдающихся музыкантов и коллективов, среди которых Государственный оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки, Александра Сладковского и Федора Безносикова, скрипач Вадим Репин, пианист Филипп Копачевский, Большой детский хор имени В. С. Попова и «Мастера хорового пения», артист Дмитрий Харатьян и другие. Художественный руководитель фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский. Почетный президент — народный артист РФ, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Билеты уже в продаже на сайте музея.

По билетам на концерты фестиваля «Лето. Музыка. Музей» гости смогут также посетить выставки, проходящие в «Новом Иерусалиме».

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