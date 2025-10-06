Два педагога из Королева стали лучшими учителями в Московской области

Лауреатами конкурса «Лучший учитель-предметник Московской области» в 2025 году стали педагоги из Королева: учитель физики лицея № 19 Ольга Уланова и учитель географии гимназии № 5 Карина Яхно, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В своей работе Ольга Владимировна Уланова всегда использует современные технологии и индивидуальный подход к каждому ученику. В профессиональной копилке учителя немало уникальных методических разработок — цикл занятий по подготовке к олимпиадам, интерактивные дидактические материалы для дистанционного и очно-заочного обучения, подготовительный курс для 6 класса «Ведение в физический эксперимент». Активно участвует Ольга Владимировна и в программах профильного образования — преподает физику в инженерных классах, а также ведет занятия городского образовательного проекта «ШАГ».

Педагог подготовила шесть стобалльников по ЕГЭ, в 2021 году ее ученик стал победителем Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», а в 2022-м еще один ученик с лучшим результатов в команде победил во Всемирной физической олимпиаде. Ежегодно под руководством педагога ребята демонстрируют успехи и на Всероссийской олимпиаде школьников, Международной космической олимпиаде.

Немало достижений и у учеников Карины Евгеньевны Яхно. Ее ребята становились лауреатами федерального этапа международного конкурса исследовательских проектов «Школьный шаг в будущее», победителями регионального этапа конкурса «Юный исследователь», Всероссийской олимпиады учебных и научно-исследовательских проектов, ВСОШ.

К своим занятиям Карина Евгеньевна относится творчески, старается заинтересовать предметом каждого ученика и сама постоянно учится новому. Она активно участвует в конкурсах профессионального мастерства и делится опытом с коллегами. Педагог становилась победителем региональных этапов Всероссийских конкурсов среди классных руководителей и «Лучший учитель географии РПО», представляла Подмосковье на первом Всероссийском съезде географов «Открывая Россию заново с учителями географии!» и одержала победу сразу в трех номинациях съезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.