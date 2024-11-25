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Два коллектива из Люберец отмечены высокими наградами на фестивале народного танца

Образцовый коллектив — ансамбль народного танца «Тропинка» Детской хореографической школы Люберец стал дипломантом II степени всероссийского фестиваля русского народного танца «По всей России водят хороводы» на приз им. Т. Устиновой. Гран-при фестиваля и приз им. Т. Устиновой завоевал заслуженный коллектив народного творчества РФ — народный хореографический ансамбль «Россия» Люберецкого дворца культуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль прошел во Владимире с 21 по 23 ноября. В нём приняли участие порядка 35 ансамблей — это более 450 человек из 19 регионов России: Архангельска, Барнаула, Калининградской области, Ярославля, Свердловской области, Липецка, Твери, Тулы, Красноярска, Владимира и Владимирской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.

В состав жюри вошли ведущие деятели и профессионалы в области народной хореографии. Председатель жюри — Народная артистка РФ, профессор

Московского Государственного института культуры Лидия Устинова.

В программе трехдневного фестиваля были конкурсные просмотры, теоретические и практические занятия, всероссийский «Круглый стол», торжественное награждение и гала-концерт.

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