Два дворца культуры Коломны вошли в десятку лучших учреждений Подмосковья в 2025 году

Дворец культуры «Тепловозостроитель» и Дворец культуры «Коломна» получили благодарности министерства культуры и туризма Московской области за инновационный проект «Умный ДК» и вошли в топ-10 лучших учреждений региона по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект направлен на цифровую трансформацию домов и дворцов культуры, чтобы сделать их современными и доступными для посетителей всех возрастов. В рамках инициативы внедряются единый фирменный стиль, новые онлайн-сервисы и современные технологии, включая камеры с искусственным интеллектом.

«Эта награда — результат слаженной работы всего коллектива, стремления к развитию и открытости новым форматам. Впереди — новые цели, масштабные проекты и продолжение движения к умной и доступной культуре», — отметили в руководстве ДК «Тепловозостроитель».

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.