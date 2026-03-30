Дурной пример заразителен: Гоша Куценко попил воды из Байкала через трубочку

Актер Гоша Куценко вслед за певцом SHAMAN (Ярослав Дронов — ред.) попробовал Байкал на вкус. Он опубликовал в соцсетях видео, как пьет воду из самого чистого озера в мире через трубочку.

В кадре Куценко лежит на животе на Байкале. Рядом с ним можно заметить трубочку, вставленную в лед.

«Ну, лизать и целовать не буду. Я выпью Байкал», — сказал актер на видео.

После этих слов он приложил губы к трубочке и попробовал воду из озера. Затем Куценко лег на спину, улыбаясь и радуясь.

Ранее российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, несколько раз провел языком по льду Байкала, пробуя его на вкус. Пользователи сети по-разному отнеслись к его поступку, многие были возмущены.

