Дурной пример заразителен: Гоша Куценко попил воды из Байкала через трубочку
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Гоша Куценко вслед за певцом SHAMAN (Ярослав Дронов — ред.) попробовал Байкал на вкус. Он опубликовал в соцсетях видео, как пьет воду из самого чистого озера в мире через трубочку.
В кадре Куценко лежит на животе на Байкале. Рядом с ним можно заметить трубочку, вставленную в лед.
«Ну, лизать и целовать не буду. Я выпью Байкал», — сказал актер на видео.
После этих слов он приложил губы к трубочке и попробовал воду из озера. Затем Куценко лег на спину, улыбаясь и радуясь.
Ранее российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, несколько раз провел языком по льду Байкала, пробуя его на вкус. Пользователи сети по-разному отнеслись к его поступку, многие были возмущены.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.