Дуэт из Богородского округа получил приз зрителей на «Голосе Подмосковья»

Богдан Маслюк и Ольга Савкина из Богородского округа завоевали приз зрительских симпатий на областном вокальном конкурсе «Голос Подмосковья». Конкурс прошел 21 октября в Павловском Посаде среди участников проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной вокальный конкурс «Голос Подмосковья» состоялся в ДК «Павлово-Покровский» и объединил жителей старшего возраста из 13 городов Подмосковья, увлеченных музыкой и вокалом. Богородский городской округ представлял Богдан Иванович Маслюк.

Вместе с ним на сцене выступила Ольга Анатольевна Савкина, которая дополнила вокальное выступление хореографическим номером. По итогам конкурса они получили приз зрительских симпатий.

Поддержать Богдана Маслюка приехала группа болельщиков. Пока конкурсанты ждали выхода на сцену, организаторы провели для группы поддержки мастер-классы.

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