Дубненский симфонический оркестр подарит жителям и гостям города новогоднюю сказку.

Новый год — это время волшебства и чудес, когда каждый из нас окутан атмосферой ожидания чего-то особенного. Дубненский симфонический оркестр приглашает всех погрузиться в незабываемую новогоднюю программу, которая обещает стать настоящим праздником для дубненцев и гостей города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этом году оркестр подготовил для слушателей уникальное музыкальное приключение, которое перенесет нас в мир шедевров великого композитора П. И. Чайковского. Каждый аккорд, каждая нота напомнят знакомые с детства мелодии балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», которые олицетворяют собой настоящую новогоднюю сказку.

На сцене выступят более 60 талантливых музыкантов под управлением дирижера Сергея Поспелова, победителя Большой оркестровой премии «440 ГЦ». Концерт начнется 27 декабря в 19:00 в ДК «Мир» г. Дубна, Аллея Высоцкого д. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.