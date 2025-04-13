Друг Техника раскритиковал граффити в память о покойном на стене Цоя в Москве

Друг Паши Техника о граффити в Москве: не нужно чтить память вандализмом

Поклонники покойного рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, нарисовали граффити в память о нем на стене рок-музыканта Виктора Цоя в Москве. Друг Техника Лука Сафронов-Затравкин раскритиковал действия создателей уличного рисунка, так как считает, что не нужно чтить память посредством вандализма, пишет РИА Новости .

В Сети появились фотографии стены Цоя, расположенной на Арбате в Москве. На кадре видно, что неизвестные нанесли граффити в память о Технике поверх других надписей, посвященных Цою.

«Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом», — заявил друг Паши Техника.

Сафронов-Затравкин также считает, что в целом не нужно оставлять граффити о Паше Технике и на других стенах. Правильнее будет, если поклонники его творчества будут чтить память по православным канонам — молитвами и разного рода поддержкой близких кумира. Позднее художник закрасил скандальное граффити на Арбате.

Ранее сообщалось, что 11 апреля в Москве состоялись похороны рэпера и лидера андеграунд-группы Kunteynir Паши Техника. Проститься с ним пришли более тысячи поклонников, друзья и коллеги по индустрии.

Паша Техник скончался 4 апреля, однако на надгробной табличке родственники решили указать другую дату — 5 апреля. Причиной смерти, по официальной версии, стала легочная инфекция. Врачи в Таиланде делали все возможное, чтобы спасти кумира миллионов, но оказались бессильны.