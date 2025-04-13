Художник закрасил граффити Техника на стене Цоя в Москве

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Посвящение Паше Технику на Арбате закрыли плакатами с Цоем

Петербургский художник Роман Яковлев закрыл плакатами посвящение Паше Технику на легендарной стене Виктора Цоя на Арбате, сообщает РЕН ТВ .

Яковлев охарактеризовал творчество Техника как «аморальное» и лишённое той духовной силы, которая присуща наследию Цоя.

«Техник — простой смертный, живший не очень правильно», — заявил художник, подчеркнув готовность повторять акцию в случае нового появления надписи.

Этот инцидент высветил глубинный раскол между поколениями и музыкальными субкультурами.

Поклонники Техника расценили действия как проявление неуважения, в то время как защитники стены Цоя видят в этом сохранение исторического значения места.