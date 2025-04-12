Фанаты Паши Техника увековечили имя рэпера на культовом месте у Арбата

На «стене Цоя» в Москве появилось граффити в память о Паше Технике

В центре Москвы на знаменитой «стене Цоя» появилась новая надпись — имя умершего рэпера Паши Техника, сообщает РИА Новости .

Граффити с надписью «Техник» возникло на Арбате поверх других посвящений Виктору Цою, создавая символическое пересечение эпох российской музыки.

40-летний музыкант, сооснователь группы Kunteynir, скончался 4 апреля в таиландской клинике после тяжелого отравления.

В пятницу в московском храме Петра и Павла в Лефортово прошла траурная церемония, собравшая сотни поклонников.