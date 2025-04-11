«У него явно был инфаркт»: экс-жена Паши Техника показала последнее видео рэпера

Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая показала кадры, на которых запечатлен рэпер вместе с новой девушкой, 28-летней Кристиной Лекси. Это было последнее видео андеграундного исполнителя.

Судя по кадрам, Павел в момент записи видео находился в невменяемом состоянии. При этом у его спутницы настроение было приподнятое, она улыбалась и заявляла, что у них все хорошо.

По словам Карицкой, видео было сделано 25 марта, Экс-жена рэпера утверждает, что с 24 марта телефоном Паши Техника управляла только Кристина, которая позже «почистила» смартфон от других кадров, оставив только одно видео.

Карицкая считает, что на видео ее бывшему мужу очень плохо.

«У него явно был инфаркт, быть веселой и спокойно наблюдать как человек угасает на глазах. И ничего не предпринимать… » — написала девушка в своем Telegram-канале.

Паша Техник вместе с новой возлюбленной находился в конце марта в Таиланде. Он попал в больницу с сепсисом, пневмонией, полиорганной недостаточностью и острым респираторным дистресс-синдромом. Уже 27 марта стало известно, что рэпер был введен в состояние комы. Он скончался 4 апреля.

Рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище.