Драмтеатр Подольска 11 октября откроет 15 сезон премьерой «Юбилейного концерта»

Драмтеатр основан в 2008 году, однако точкой отсчета его полноценной творческой истории стал сентябрь 2010 года, когда Подольский Драматический театр (PDKDRAMA) возглавил режиссер Олег Ефремов. До его прихода у театра не было ни своей площадки, ни полноценной труппы. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Вновь образованный коллектив своими силами строил сцену и перестраивал все помещения в бывшем ДК «Железнодорожник», ныне — Подольском Драматическом театре. В прошлом сезоне PDKDRAMA стал участником федеральной программы «Малая Родина», благодаря которой театр оснастили самым современным световым и звуковым оборудованием.

«Когда я принимал театр, по сути, это было только название — Подольский Драматический театр. Приглашать артистов и весь коллектив на работу означало позвать их с собой в авантюру. Я благодарен всем, кто пошел за мной в это приключение и всем, кто остался в театре до сегодняшнего дня. Первым спектаклем, который мы поставили, стал „Осколки“ по пьесе „Жестокие игры“ Арбузова, который сегодня играет уже третье поколение актеров. С одной стороны, это современная пьеса, которая интересна зрителю. Но для нас, как для молодого театра был еще один плюс — мы могли не тратить много средств на костюмы, так как действие происходит в наши дни», — рассказывает режиссер Олег Ефремов.

PDKDRAMA открывает новый сезон спектаклем «Ангелы кабаре», премьера которого состоялась в финале прошлого сезона. Однако, как это часто бывает, Ефремов посчитал, что постановка нуждается в доработке — поэтому 5 и 6 октября зрители увидят обновленный спектакль. Это спектакль-путешествие по творчеству Александра Вертинского. Стихи и музыка гениального артиста «сшивают» в единое полотно сюжеты и судьбы людей, случайно зашедших в кафе…

К 15-му сезону труппа подготовила «Юбилейный концерт» — это своеобразный концерт-отчет о проделанной за 15 лет работе. В него вошли отрывки и музыкальные номера из спектаклей разных лет. Премьера «Юбилейного концерта» состоится в арт-кафе (на Малой сцене) PDKDRAMA уже 11 октября.

В новом сезоне в PDKDRAMA запланировано несколько премьер. В октябре состоится премьера спектакля «А зори здесь тихие». А уже в ноябре художественный руководитель театра Наталья Лавровская представит спектакль «Ночь перед Рождеством» по Николаю Васильевичу Гоголю.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.