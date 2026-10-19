Драматический театр «Наш дом» в Химках получил технику для незрячих зрителей

Химкинский драматический театр «Наш дом» получил оборудование для сопровождения спектаклей аудиоописанием. Технику предоставили в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В комплект входят наушники, зарядное устройство и смартфон с установленным приложением «Особый взгляд». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тифлокомментирование — это словесное описание визуальных элементов, которые недоступны незрячим и слабовидящим людям. Специалист описывает мимику героев, костюмы, декорации и пространство, встраивая комментарии в паузы между репликами и музыкой. Незрячий зритель слушает описание через наушник, а тифлокомментатор находится в изолированной кабине, чтобы посторонние шумы не мешали.

Театр «Наш дом» стал одним из 17 победителей конкурса программы «Особый взгляд»: из 50 заявок от коллективов из 35 городов России именно эти театры получили поддержку.

Спектакли с тифлокомментированием можно будет увидеть уже в феврале 2027 года. Для незрячих и слабовидящих зрителей адаптируют пять постановок: «Шукшинские рассказы», «Бег», «Чайка», «Кентервильское привидение» и «Сказка о царе Салтане».

Победа театра в конкурсе «Особый взгляд» — это шаг к доступности искусства для жителей Химок. Тифлокомментирование позволит незрячим и слабовидящим стать частью театральной жизни.

Театр «Наш дом» работает на двух площадках: Большая сцена — на улице Калинина, 2, Малая сцена — на улице Маяковского, 22. Билеты можно приобрести онлайн на сайте театра или в кассе Большой сцены. Зрители от 14 до 22 лет могут оплатить билеты Пушкинской картой.