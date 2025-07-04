Достоевский и Ильяхов: петербуржцы рассказали о любимых книгах

Исследование: в Санкт-Петербурге больше всего любят читать книги-триллеры

Сервисы «Яндекс.Книги» и hh.ru провели анализ читательских предпочтений в разных регионах России: выяснилось, что в Санкт-Петербурге больше всего любят триллеры, в Пермском крае — фэнтези, а в Калининградской области — любовные романы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Петербуржцы неизменно выбирают романы и рассказы Федора Достоевского, а в дороге любят читать книги Максима Ильяхова и Айн Рэнд: эти авторы помогают им в работе.

Чаще всего читают в Калининградской, Московской и Волгоградской областях, каждый третий участник исследования занимается этим ежедневно. Обычно это руководители проектов, аналитики, маркетологи, юристы и преподаватели.

Те, кто часто находится в разъездах по работе, выбирают аудиокниги. Это специалисты сфер безопасности, перевозок и различных сервисов.

Среди самых популярных у респондентов классиков — Булгаков, Чехов и все тот же Достоевский. При этом произведения первого читают медики и аналитики, второго — учителя, а третьего — дизайнеры и представители других творческих профессий.