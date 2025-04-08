Домодедовский хор «Апрель» выступил на международном конкурсе

В этом году исполняется четверть века с момента подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этой дружбе, а также 80-летию со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне был посвящен VI Международный хоровой конкурс «Хрустальная часовня на Белой Руси». Победу в специальной номинации оттуда привез Домодедовский хор «Апрель», сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Хор любительский, и для его артистов пение — это хобби.

«Были какие-то детские представления, что такое хор. Но, когда я узнал, что такое хор изнутри, я был поражён тем, насколько тонко должен работать руководитель — хормейстер, чтобы настроить весь коллектив. Потому петь в хоре достаточно сложно, а настраивать его еще сложнее», — отметил артист академического концертного хора «Апрель» Дмитрий Андрианов.

«Очень долго снилось, что я пою в хоре. Я решил свои сны воплотить в жизнь. Это состояние после выступления, эйфория. Это радость от красивого звучания», — Василий Емельянов, артист академического концертного хора «Апрель».

Репертуар у исполнителей сложный, четыре произведения, в каждом по 4 — 5 партий. С особым трепетом пели белорусскую народную песню «Купалiнка». Уже позже ее назвали еще одной крепкой нитью в русско-белорусской связи.

«Учитывая, что хор любительский, для нас это очередная ступень. Действительно, конкурс международный. Есть задача уже совсем другого уровня, нежели местные конкурсы. Больше того, жюри — это представители консерватории белорусской, это серьезнейшее жюри, перед которым нельзя упасть в грязь лицом. Хор собрался, мы выдали максимум того, что мы можем», — сказала основатель и руководитель академического концертного хора «Апрель» (г. Домодедово) Ольга Воронцова.

Домодедовский концертный академический хор «Апрель» был удостоен диплома 1 степени в специальной номинации.

«Понравилась песня „Купалинка“. Мы дали за нее специальную премию, потому что мы тоже поем „Купалинку“. Их много вариантов обработки. У домодедовцев современная, что слушается всегда свежо. Зрителем воспринимается свежо. Мне показалось, что они сделали в этом произведении максимум, что должно быть. И донесли настроение», — рассказала заведующая хоровым отделением детской школы Искусств «Хоровая школа „Подлипки“ имени Б. А. Толочкова», заслуженный работник культуры России Инна Яковлева,.

VI год проходит этот конкурс, третий раз именно в Могилёве. Организаторы уверены, Россия и Белоруссия не просто дружественные страны. Это родные люди, которые поют песни друг друга, имеют общую историю и память о подвигах предков. Да и вообще, у них единая душа.

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