Дом культуры «Барыбино» в Домодедове отметил 30-летний юбилей большим праздничным концертом

В Барыбино отпраздновали значимое событие — 30-летие со дня основания местного дома культуры. Юбилей отметили ярким концертом, который собрал полный зал зрителей и напомнил: здесь, в стенах ДК, вот уже три десятилетия живет настоящее искусство, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Дом культуры «Барыбино» — это не просто здание, а место встречи, вдохновения и творческого роста. За эти годы здесь выросло не одно поколение артистов, открылись десятки кружков и клубов, а на сцене выступили сотни талантов.

«Люди в свое время, 30 лет назад, поняли, что у них должно быть место для их детей, для них самих — место отдыха, место притяжения, место мира, добра и счастья. И они решили: давайте построим дом культуры. Да не обычный, а вот такой замечательный, такой большой!» — рассказала Елена Колиденкова, начальник территориального отдела Лобановского и Краснопутьского административных округов.

В юбилейном концерте приняли участие местные творческие коллективы, которые продемонстрировали всю палитру талантов и направлений, развиваемых в ДК. Каждый номер сопровождался аплодисментами, а сцена буквально оживала от эмоций и энергии участников.

Праздничный вечер стал не только поводом для поздравлений, но и напоминанием о важности культуры в жизни каждого человека. Дом культуры «Барыбино» продолжает оставаться тем самым местом, где рождается вдохновение, крепнут традиции и объединяются сердца.

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