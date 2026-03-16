Долина пытается через суд вернуть 176 млн рублей у аферистов

Балашихинский суд рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда, который был причинен во время совершения преступления. Размер понесенного ущерба — 176 млн рублей, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Подмосковья.

Долина подала иск из-за совершенного в отношении нее преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Артистка собирается взыскать имущественный вред, который был причинен ей Цырульниковой А. Н., Каменецким А. И., Леонтьевым Д. М. и Основой А. Д.

По приговору Балашихинского суда, преступников признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Долина получила право на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда.

Суд принял исковое заявление к производству.

Летом 2024 года аферисты заставили Долину продать квартиру в центре Москвы. Суммарный ущерб, понесенный артисткой, составил 317 млн рублей. Затем сделку признали недействительной и вернули квартиру певице. Покупательница Полина Лурье отстояла право на недвижимость в Верховном суде и Долина лишилась квартиры.

28 ноября Балашихинский городской суд отправил в колонию фигурантов дела о мошенничестве. Их посадили на четыре-семь лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.