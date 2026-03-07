Долина отметит 8 Марта на корпоративе с банкирами из Санкт-Петербурга

Певица Лариса Долина выступит в Международный женский день на корпоративе у банкиров в Санкт-Петербурге. Приватный концерт артистки стоит минимум три с половиной млн рублей, сообщает SHOT .

Корпоративом артистка может попробовать компенсировать случившееся с мероприятием в подмосковной Коломне. За концерт 11 марта артистке могли заплатить 3 млн рублей.

Но за несколько суток до мероприятия оказалось продано меньше 30% билетов. Вместительность ДК «Тепловозостроитель» в Коломне составляла почти 600 человек. Билеты продавались по цене от 2,9 тыс. до 6,5 тыс.

В результате концерт в Коломне, по словам команды Долиной, перенесли на ноябрь 2026 года. Там подчеркнули, что его перенесли по техническим причинам.

