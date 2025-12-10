Долина отказалась комментировать скандал с квартирой после концерта в Москве

Народная артистка России, певица Лариса Долина отказалась комментировать ситуацию с квартирой и тайным дворцом. Знаменитость 10 декабря пела на премии в Москве, но после выступления проигнорировала все вопросы, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как Долина шла после выступления по коридору, где толпились журналисты. Певица не смотрела на людей и не произнесла ни звука, пока ей в спину сыпались различные вопросы. Журналисты хотели получить комментарии по поводу обнаружения у Долиной тайного дома, за который она не платила налоги. Пытались узнать, что она думает о ситуации с Полиной Лурье, которая лишилась квартиры, а также спросили, как Долина проведет новогодние праздники.

Единственное, что себе позволила Долина, это сделать несколько фотографий с поклонниками. Наблюдавшие за происходящим представители СМИ предположили, что певица делала кадры с нежеланием. После выступления певица уехала на тонированном микроавтобусе в сопровождении охраны.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, которые вынудили ее отдать все сбережения на «безопасный счет», а также под предлогом фиктивной сделки заставили продать квартиру в Хамовниках. Покупательницей недвижимости стала мать-одиночка Полина Лурье, которая ничего не знала о мошенниках и в итоге осталась и без жилья, и без денег.

Теперь Лурье ищет справедливости в Верховном суде, куда уже направила соответствующий иск. Женщина доказывает, что является добросовестным покупателем.

