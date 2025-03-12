Долголеты Королева побывали на встрече с дизайнером Галиной Макаренко

В клубе «Активное долголетие» стартовало новое направление «История моды». Первую встречу для участников провела талантливый дизайнер исторического костюма Галина Макаренко, создатель бренда M.GALA. Мастер-класс вызвал большой интерес среди участников, которые с увлечением погрузились в мир модных эпох, сообщает пресс-служба администрации Королева.

Дизайнер представила два показа — «СССР» и «Русь», которые не только продемонстрировали уникальные костюмы, но и позволили зрителям ощутить атмосферу различных временных периодов. Она подробно рассказала о процессе создания костюмов, материалах и техниках, использованных в работе, а также поделилась секретами своего мастерства.

Зрители внимательно слушали и активно задавали вопросы об истории костюмов и о нюансах их создания.

Стать участником клуба может каждый житель Королева: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте: dolgoletie.mosreg.ru.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.