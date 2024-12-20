Долголеты из Каширы познакомились с достопримечательностями города Видное
Фото - © Администрация Кашира г.о.
Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира побывали с экскурсией в городе Видное Ленинского городского округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Каширяне посетили выставочные залы районного историко-культурного центра, где узнали об истории города, известных жителях, героях и ветеранах войны.
Затем осмотрели храм Георгия Победоносца, который впечатлил своей внешней и внутренней красотой.
Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего поколения имеют возможность путешествовать по разным уголкам Подмосковья, знакомиться с достопримечательностями, наслаждаться красотами природы и познавать новое.
Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.