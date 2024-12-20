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Долголеты из Каширы познакомились с достопримечательностями города Видное

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира побывали с экскурсией в городе Видное Ленинского городского округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Каширяне посетили выставочные залы районного историко-культурного центра, где узнали об истории города, известных жителях, героях и ветеранах войны.

Затем осмотрели храм Георгия Победоносца, который впечатлил своей внешней и внутренней красотой.

Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего поколения имеют возможность путешествовать по разным уголкам Подмосковья, знакомиться с достопримечательностями, наслаждаться красотами природы и познавать новое.

Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.