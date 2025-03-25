Долги и скандал: что происходит вокруг свадьбы дочери Волочковой

Жениха дочери известной балерины Анастасии Волочковой Ариадны зовут Никита Григорян. Он младше невесты на 4 года. Ее будущий муж занимается бизнесом в сфере строительства и происходит из совсем простой семьи: его нельзя назвать медийным человеком, сообщает kp.ru .

Вокруг свадьбы, которая уже назначена в Петербурге на 26 апреля, разгорелся скандал: родители жениха якобы отказались туда приходить. Причины неизвестны.

19-летняя Ариадна познакомилась с Никитой почти год назад. По ее словам, она каждый день ходила в церковь и молилась о встрече с суженым: это произошло на концерте в джаз-клубе. Уже после первого свидания молодые люди поняли, что созданы друг для друга. Никита сделал предложение через 3 месяца после знакомства.

По данным сервиса Rusprofile, дела Никиты Григоряна нельзя назвать успешными. У него два бизнеса, но оба идут плохо. Долги молодого человека составляют более 2,5 миллиона рублей, налоговой он должен как минимум 18 тысяч рублей. Пользователя Сети назвали его «жених-золушка».

Вера объединяет жениха и невесту: Никита, как и Ариадна, воцерковлен, ходит на службы и даже поет в церковном хоре. Влюбленные планируют венчание.