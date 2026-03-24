«Долг оплачен не так»: бойфренд Лерчек опроверг продажу особняка Чекалиных

Преподаватель танцев и новый возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини в соцсетях рассказал, что на самом деле никто не продавал особняк, где сейчас с отцом живут дети Лерчек. По его словам, не всем новостям можно доверять.

Сквиччиарини запустил рубрику «вопрос — ответ». Мужчина в последнее время активно ведет соцсети и рассказывает о том, как чувствует себя онкобольная Лерчек, а также периодически отвечает на вопросы подписчиков. Так, один из пользователей поинтересовался, где живут трое детей Лерчек, если ее экс-муж Артем Чекалин продал особняк в счет погашения налогового долга. Оказалось, что бывшие супруги не продавали недвижимость.

«Не всегда можно верить новостям. Дети, когда ездят к папе, живут с ним. Таунхаус никто не продавал. Долг был оплачен не из этих средств», — ответил Сквиччиарини.

В феврале 2024 года стало известно, что Лерчек вместе с семьей переехала из собственного особняка в арендованный коттедж с панорамными окнами и бассейном. С тем особняком у пары были связаны плохие воспоминания из-за уголовного преследования, их жилье обыскивали правоохранители.

Позднее чета Чекалиных снова стала фигурантами дела, но уже о выводе больших сумм за пределы России. Пара развелась и разъехалась, а в Сети появились сообщения о том, что Артем Чекалин продал особняк в счет погашения долга.

