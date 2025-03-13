Документальный фильм о Туле покажут в рамках цикла «Города-герои»

Следующий документальный фильм из цикла «Города-герои» посвятили Туле. В ленте зрителям покажут военную хронику и кадры современного города, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

Фильм расскажет о защитниках Тулы, а также о его тружениках в годы ВОВ. Так, например, свою историю поведает ветеран Евгений Куропатков. А музыкант Павел Кравцов, известный как Кравц, расскажет о жизни своих бабушки и дедушки.

Тула широко известна благодаря своей оружейной промышленности. В городе есть несколько музеев, посвященных этому ремеслу. Оборона города в годы ВОВ сыграла важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой.

Фильм о городе можно будет посмотреть 14 марта на официальных страницах «80 лет Великой Победе» во «ВКонтакте» и на RUTUBE, а также на сайте may9.ru.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.