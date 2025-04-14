Дочь Заворотнюк обратилась к покойной матери с сыном на руках

Анна Заворотнюк, недавно ощутившая радость материнства, погрузилась в ностальгические воспоминания о своей покойной матери, сообщает Life.ru .

Воспоминания из прошлого нахлынули на нее, когда она проводила спокойный вечер с сыном под песню Басты «Сансара».

Анна рассказала, что этот трек занимал особое место в сердце ее мамы Анастасии Заворотнюк.

«Не плакать… много лет назад мы ехали с мамой в машине и заиграла эта песня, она, помню, ей очень понравилась. Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой», — обратилась Анна к покойной матери.