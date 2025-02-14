Дочь Лазаревой* и Шаца** Софью потребовали признать иноагентом

Общественники из движения «Сорок сороков» обратились в правоохранительные органы с требованием признать дочь актрисы Татьяны Лазаревой* и юмориста Михаила Шаца** Софью иностранным агентом, а также проверить ее на финансирование ВСУ, сообщает SHOT .

Поводом для такого внимания стали неоднократные высказывания 26-летней телеведущей против спецоперации. В том числе она открыто заявляла, что перечисляла деньги на нужды украинской армии. Общественники уверены, что такое поведение девушки дискредитирует ВС РФ.

После начала СВО Софья уехала к матери в Испанию, потом перебралась к отцу в Израиль. Позже вместе с возлюбленным телеведущая переехала в Португалию, где тратила только на проживание около 2000 евро в месяц. В прошлом году она вела программу «Орел и решка», а совсем недавно родила дочь.

В Москве Софья жила в пятикомнатной квартире, которую Шац** продал, а затем пытался вывезти денежные средства за рубеж. За недвижимость он получил 100 млн рублей.

Также в Сети появилась информация, что во время работы в шоу «Орел и решка» Софья активно пропагандировала ЛГБТ***. Кроме того, «потомственный иноагент», как себя называет сама девушка, ведет на YouTube эпатажный канал, посвященный сексу и проблемам со здоровьем.

* Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.

** Признан в РФ иноагентом.

*** Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.