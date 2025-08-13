Дочь или «внебрачный сын» Майкла Джексона могут выступить на «Интервидении»

США могут отправить на музыкальный конкурс «Интервидение-2025», который планируется провести в Москве, дочь Майкла Джексона. Составить ей конкуренцию может предполагаемый внебрачный сын певца из Норвегии, сообщает Mash .

Соединенные Штаты пока что не определились, кто будет представлять их на конкурсе в Москве. Однако они рассматривают возможность отправить на «Интервидение» детей Майкла Джексона, которого так любят в России и который несколько раз выступал здесь.

Официально у певца трое детей: сыновья Принс Майкл Джексон I и Принс Майкл Джексон II, а также дочь Пэрис Майкл Кэтрин Джексон. Вероятно, именно ее могут отправить на конкурс, ведь она является певицей.

Также на «Интервидении» может выступить норвежский рэпер Омер Бахти. Его называют «внебрачным сыном» Майкла Джексона.

Музыкальный конкурс пройдет в Москве в сентябре этого года. В нем примут участие 20 стран. Ранее стало известно, что Россию на «Интервидении» будет представлять певец Ярослав Дронов (Shaman).