«Дневники Победы»: на Пражской улице в Петербурге открылась выставка о ВОВ

сегодня в 16:45

На Пражской улице, 46, в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Дневники Победы»: мероприятие приурочили ко Дню окончания Ленинградской битвы — 9 августа, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мы видим лица наших героев, читаем их воспоминания. Время уходит, но эмоциональная память остается, и ее, безусловно, нужно сохранять», — заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь.

Ранее выставка работала в Петропавловской крепости и на берегу Охты. Ее организуют районные издания Петербурга совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ, «Петербургским дневником» и «Вечерним Санкт-Петербургом».

На экспозиции представлены материалы, созданные журналистами петербургских редакций: отрывки бесед с ветеранами ВОВ, блокадниками и узниками фашистских концлагерей, письма и фотографии.