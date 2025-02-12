Дмитровский детский театр-студия «Колесо» вновь покоряет театральные вершины

Юные таланты дмитровского детского театра «Колесо» блистали на двух престижных площадках: Международном фестивале-конкурсе «Твой звездный час» и Всероссийской творческой лаборатории «Пока горит свеча», которые прошли в подмосковном пансионате «Заря». Вместе с 24 коллективами Подмосковья они соревновались в пяти номинациях — и вернулись с триумфом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наши победители: Александр Губин, получивший диплом за «Лучшую мужскую роль второго плана» (роль Отца Тука в спектакле «Робин Гуд»), Ксения Виноградова — обладатель диплома за «Создание яркого характерного образа» Царь-Девицы, Мария Байдук стала лауреатом I степени в номинации «Художественное слово», Денис Чекрыгин — лауреат III степени в той же номинации.

Спектакли-победители: «Конек-Горбунок» — лауреат I степени (категория 8–12 лет), «Робин Гуд» — лауреат II степени в возрастной категории 13–17 лет и звание «Лучший спектакль» по версии детского жюри!

«Колесо» катится вперёд — к новым победам, овациям и свершениям! Сердце этих побед — Екатерина Секач, педагог и руководитель средней возрастной группы. Её творческая энергия, преданность делу и умение раскрыть потенциал каждого юного артиста превращают спектакли в незабываемые истории.

«Юные артисты театра-студии „Колесо“ всегда достойно представляют наш округ на фестивалях и конкурсах различного уровня. И в этот раз они заняли призовые места — так держать!» — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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