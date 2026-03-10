Дмитрий Юровский возглавил оркестр филармонии Подмосковья

Симфонический оркестр Московской областной филармонии получил нового художественного руководителя — им стал дирижер Дмитрий Юровский. Назначение принято в рамках стратегии по развитию профессионального искусства в регионе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что решение направлено на укрепление позиций ведущих концертных организаций региона и формирование в Подмосковье оркестра федерального уровня. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что коллектив должен стать флагманом музыкальной жизни и представлять регион на российской и международной сцене.

«Для нас принципиально важно, что в Московской области формируется симфонический коллектив федерального значения, который по уровню исполнительского мастерства встанет в один ряд с ведущими государственными академическими оркестрами страны», — подчеркнул Кузнецов.

Художественный руководитель филармонии Максим Дунаевский назвал приход Юровского значимым событием. По его словам, сотрудничество с дирижером уже дало профессиональный результат во время фестиваля «Лето. Музыка. Музей».

Сам Дмитрий Юровский отметил, что участие в формировании фактически нового оркестра является для него серьезным профессиональным вызовом.

«Впереди очень много работы — как технологической, так и на уровне коммуникации внутри и за пределами коллектива», — заявил Юровский.

Одним из приоритетов станет расширение репертуара и развитие многожанровых программ, включая фестивальные и образовательные проекты. Первое выступление оркестра под управлением Юровского в новом статусе состоится 24 марта в Ногинске на сцене Московского областного театра драмы и комедии. В программе «Созвучие. Чайковский. Дворжак» солирует виолончелист Борис Андрианов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.