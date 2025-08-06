Дмитрий Дибров хочет оставить изменившую ему жену Полину без всего
Фото - © РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров намеревается оставить без всего супругу Полину, с которой сейчас разводится, сообщает SHOT.
Через суд Дибров хочет добиться того, чтобы после развода не делить имущество пополам. Он намерен оставить трехэтажный особняк себе. Этот роскошный дом он построил свыше 10 лет назад и признался, что почти все сделал своими руками. По его словам, дом выбирала супруга, а его задачей было только оплатить покупку.
В этом доме есть спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон и т. д. Особняк стоит 750 млн рублей.
Еще Дмитрий Дибров планирует забрать себе троих сыновей от брака с Полиной Наградовой. Старшему ребенку пары 15 лет. Отстаивать интересы шоумена в суде будет звездный адвокат Александр Добровинский.
Поводом для развода супругов стал тот факт, что Полина закрутила роман с предпринимателем и отцом шестерых детей Романом Товстиком.