Дмитрий Дибров хочет оставить изменившую ему жену Полину без всего

Телеведущий Дмитрий Дибров намеревается оставить без всего супругу Полину, с которой сейчас разводится, сообщает SHOT .

Через суд Дибров хочет добиться того, чтобы после развода не делить имущество пополам. Он намерен оставить трехэтажный особняк себе. Этот роскошный дом он построил свыше 10 лет назад и признался, что почти все сделал своими руками. По его словам, дом выбирала супруга, а его задачей было только оплатить покупку.

В этом доме есть спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон и т. д. Особняк стоит 750 млн рублей.

Еще Дмитрий Дибров планирует забрать себе троих сыновей от брака с Полиной Наградовой. Старшему ребенку пары 15 лет. Отстаивать интересы шоумена в суде будет звездный адвокат Александр Добровинский.

Поводом для развода супругов стал тот факт, что Полина закрутила роман с предпринимателем и отцом шестерых детей Романом Товстиком.