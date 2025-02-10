Для жителей и гостей Бронниц пройдут системные мероприятия

В парке культуры и отдыха «Бронницкий луг» продолжаются системные мероприятия для жителей Бронниц и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники будут танцевать под зажигательную музыку, выполнять простые упражнения и просто весело проводить время на свежем воздухе. Это отличная возможность провести время с близкими, укрепить здоровье, зарядиться энергией и познакомиться с новыми людьми.

Также, 15 февраля, с 13.30 до 14.00 состоится детская анимация. Ребят и их родителей ждут увлекательные приключения с веселым аниматором, игры, конкурсы и детская дискотека.

Место проведения: Парк культуры и отдыха «Бронницкий луг». Сбор у главной сцены парка. Вход свободный, 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.