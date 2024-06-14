Для участников СВО расширят «Пушкинскую карту»
Ветеранов спецоперации могут бесплатно пускать в учреждения культуры
Участникам СВО могут предоставить бесплатный вход в частные и государственные учреждения культуры, пишет «Коммерсант».
Издание утверждает, что этот вопрос уже обсуждается в администрации президента.
Речь идет о свободном доступе ветеранов спецоперации и их семей в музеи, театры и кинотеатры.
«Инициатива стала следствием февральского поручения президента по расширению действия программы „Пушкинская карта“, — указано в статье.
В Минкультуры пока не стали комментировать запуск новой программы,