Для участников СВО расширят «Пушкинскую карту»

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Ветеранов спецоперации могут бесплатно пускать в учреждения культуры

Участникам СВО могут предоставить бесплатный вход в частные и государственные учреждения культуры, пишет « Коммерсант ».

Издание утверждает, что этот вопрос уже обсуждается в администрации президента.

Речь идет о свободном доступе ветеранов спецоперации и их семей в музеи, театры и кинотеатры.

«Инициатива стала следствием февральского поручения президента по расширению действия программы „Пушкинская карта“, — указано в статье.

В Минкультуры пока не стали комментировать запуск новой программы,