Известная певица и телеведущая Ольга Бузова не сбавляет обороты в развитии своей разносторонней карьеры. Она участвует в востребованных реалити-шоу, дает концерты, занимается ведением различных проектов и поддерживает тесную связь со своими многочисленными поклонниками. Незадолго до своего 40-летия артистка поделилась размышлениями о том, почему уверена в своем безоговорочном лидерстве в выбранном жанре, сообщает kp.ru .

«Уважаю я много кого на телевидении. Другой вопрос, являются ли они для меня конкурентами в моем жанре. Меня часто спрашивают: кто твой конкурент в музыке? Для меня мой конкурент — это я сама. Потому что равных мне на сегодняшний момент на телевидении в моем жанре нет», — заявила звезда в радиоэфире «Комсомольской правды».

По словам Бузовой, ей чуждо чувство зависти, она старается избегать сравнений с другими людьми. Знаменитость уверена, что зависть — это деструктивное чувство.

«Я не знаю, что такое завидовать. Знаете, бывает, говорят: я завидую по-доброму. Не надо мне вообще завидовать, ни по-доброму, ни по-черному, ни по-белому. Это плохое чувство», — поделилась Ольга.

В конце 2025 года Бузова стала победительницей голосования, организованного «Комсомольской правдой», и получила звание «Лучшая телеведущая года».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.