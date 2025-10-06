Для Электростальских школьников провели мероприятие к Дню Московской области

Сегодня, 6 октября, к Дню Московской области, для учащихся МОУ «Гимназия „Новое поколение“ в детской библиотеке „Буратино“ прошло увлекательное и познавательное мероприятие — путешествие по необычным местам Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята отправились в удивительное путешествие во времени, чтобы узнать, как формировался наш край, какие события и люди сыграли важную роль в его развитии, какие города и села создавали особый облик и характер Московской области.

Юные участники познакомились с картой региона, попробовали отыскать на ней знакомые места, услышали старинные легенды и интересные факты о жизни людей в прошлом.

Библиотекари рассказали, как менялись города, какие промыслы и традиции сохранялись на протяжении веков, какие знаменитые люди жили и творили на подмосковной земле. Ребята с интересом участвовали в обсуждениях, делились своими впечатлениями и открытиями.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Оно помогло детям почувствовать связь с историей родного края, понять, насколько богат и разнообразен наш регион, и как важно бережно хранить память о его прошлом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.