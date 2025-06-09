Для детей из Курской области организовали знакомство с Санкт-Петербургом

Данную поездку организовала член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерия Соколова. Она рассказала о том, что ребятам уже удалось побывать в музее Пушкина, на колокольне Смольного собора и на представлении в цирке. Планируется визит и в Академию талантов, Исаакиевский собор и Петергоф, а 12 июня детей пригласили в Эрмитаж.

«Я довольно долго ждал приезда в Петербург, потому что попасть сюда мечтают многие в нашем регионе. Мы прибыли на днях и первым делом поехали на обзорную экскурсию, где очень многое узнали про Петербург. Вместе с нами были также участники специальной военной операции», — поделился впечатлениями один из ребят.

Корреспондентам удалось пообщаться с девочкой Варварой, ей 8 лет. Она отметила, что большое впечатление на нее произвели обзорные экскурсии, особенно водная, и призналась, что очень хотела, чтобы в Петербурге им были рады, и хотела бы вернуться в этот город, когда повзрослеет, чтобы жить здесь. Девочка на протяжении всего разговора вела себя очень серьезно, а на вопрос о вторжении ВСУ в их город она тяжело промолчала.