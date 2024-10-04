Для детей бойцов СВО провели экскурсии на открытии «Зоотеррия» в Подмосковье

В парке «Раздолье» в Одинцовском городском округе состоялась презентация-открытие проекта «Зоотеррий». Это экспозиционно-просветительский центр, посетители которого смогут познакомиться с миром и бытом животных-артистов, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Первыми гостями «Зоотеррия» стали дети семей участников специальной военной операции. Для них провели экскурсии по территории «Зоотеррия» и рассказали о жизни артистов-животных.

Руководитель проекта, лауреат премии Правительства РФ, постановщик цирковых шоу Дарья Костюк выступила с приветственным словом. При этом в презентации-открытии приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный, художественный руководитель театра «Уголок дедушки Дурова», народный артист РФ Юрий Дуров и заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев.

«Парк «Раздолье» является образцовым примером современной культурно-развлекательной инфраструктуры для юных и взрослых посетителей. Парки Подмосковья, в первую очередь, ориентированы на семейный досуг. Здесь мы открываем уникальный экспозиционно-просветительский центр — «Зоотеррий». Для нас важно, что первыми посетителями нового пространства стали именно дети семей участников СВО. Уже завтра первая очередь проекта откроется для всех посетителей парка», — рассказал Василий Кузнецов.

В рамках программы детей познакомили с первыми жителями «Зоодома» — двумя арами макао — Фараоном и Челси. С этими тропическими птицами будут проходить представления, после которых все желающие смогут покормить попугаев и сделать памятные снимки.

Уже с 5 октября первая очередь «Зоотеррия» откроется для всех желающих. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на официальном сайте.

Проект организован при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.