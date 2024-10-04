Дизайнер создал коллекцию с использованием павлово-посадского платка

На Московской неделе моды представили коллекцию с использованием павлово-посадского платка, сообщила РИАМО член Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна костюма Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Ольга Сысоева.

«Дизайнер создает коллекцию с использованием элементов от павлово-посадского платка», - сказала она.

Сысоева добавила, что для современного человека очень тяжело носить такой гипертрофированный принт, какой бывает на подобных платках.

«Дизайнер предлагает более легкое решение, некоторые работы сделаны в черно-белых тонах», - добавила Сысоева.

По ее информации, к каждому изделию модельер Дарья Виноградова прилагает фломастеры, пяльца или нитки-мулине. Для того, чтобы каждое изделие можно было адаптировать под себя.

«Фактически, она работает с культурным, ремесленным кодом, перерабатывает его так, чтобы одежду с его элементами нам было комфортно носить, не теряет связь с потребителем», - заключила Сысоева.

Российский дизайнер Дарья Виноградова соединяет в своих работах павлово-посадский платок и первую в истории раскраску.

Московская неделя моды проходит с 4 по 9 октября.