Дирижер рассказал о роли военных оркестров на поле боя

Дирижер и музыковед Алексей Карабанов сообщил, что на лекции в Петербургской филармонии ко Дню защитника Отечества расскажет о становлении военной музыки в России и ее роли на поле боя, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Карабанов посвятит выступление развитию жанра от реформ Антона Дерфельдта до преобразований Николая Римского-Корсакова в Морском ведомстве. По его словам, истоки военной музыки связаны с реформами Петра I, который лично занимался оркестрами, приглашал зарубежных капельмейстеров и музыкантов и сам играл на барабане.

В начале XVIII века в Преображенском полку служили десятки барабанщиков и флейтистов. Подготовка оркестрантов занимала не менее десяти лет и обходилась дороже, чем обучение стрелков, поэтому в Европе их старались не трогать в бою. Музыканты шли впереди, задавали ритм и поддерживали солдат.

«После попадания ядра музыканты замолчали, но затем оставшиеся в живых снова заиграли, и дважды прозвучало русское „ура!“», — рассказал Карабанов о сражении 1828–1829 годов.

На концерте прозвучит Марш лейб-гвардии Егерского полка, а также запись с участием флейты Николая II из коллекции Вадима Вольфсона.

По словам дирижера, в XX веке роль оркестров стала более церемониальной, однако они по-прежнему поднимали боевой дух. Во время парада 7 ноября 1941 года сводным оркестром дирижировал автор «Прощания славянки» Василий Агапкин.

