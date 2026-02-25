Дирижер Александр Титов рассказал о своем детстве в Петербурге

Очередным участником проекта «Культурный дневник» стал заслуженный артист России, возглавляющий Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр в качестве главного дирижера и художественного руководителя Александр Титов. Маэстро вспомнил о детстве в Санкт-Петербурге и рассказал, какой для него является Северная столица России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Маэстро поделился воспоминаниями о городе, где прошли его детские годы. Титов сообщил, что появился на свет в доме номер 55 по Загородному проспекту, где его семья занимала комнату в коммунальной квартире на нижнем этаже. Впоследствии семья музыканта несколько раз меняла место жительства: сначала они провели около трех лет на Кузнецовской улице, затем переселились на Измайловский проспект.

Дирижер особенно тепло отозвался о последней коммунальной квартире на Социалистической улице, где в те времена проживали тридцать человек, которым приходилось делить между собой единственные ванную комнату и туалет.

Он также рассказал о своих многочисленных переездах по городу. Одним из мест его проживания стала квартира, где он провел продолжительное время в приятной атмосфере. По его словам, соседи по квартире регулярно устраивали совместные празднования, особенно запоминающимися были новогодние торжества, достойные съемок кино.

Следующим адресом стал Лиговский проспект, где жизнь складывалась непросто. Ситуация изменилась после победы в конкурсе, которая принесла финансовое вознаграждение и позволила наладить быт. Проживание на Лиговском продолжалось до признания здания непригодным для эксплуатации и последующего расселения жильцов.

В настоящее время дирижер обосновался на Васильевском острове. Он отметил, что за годы жизни в Петербурге успел познакомиться с разными районами города, что сформировало у него интересное представление о городской географии.

По его словам, в Санкт-Петербурге можно найти несколько особенных мест с сильной энергетикой. Среди них выделяется дворец Белосельских-Белозерских, который считается одним из главных таких объектов в городе. Кроме того, Васильевский остров славится своими энергетически насыщенными локациями, где особенно приятно прогуливаться и ощущать атмосферу.

